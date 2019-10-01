За внедрение «зеленых» технологий компании будут освобождены от платы за эмиссию – Магзум Мирзагалиев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Компании, внедряющие «зеленые» технологии будут освобождены от платы за эмиссию в РК. Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев, рассказывая об Экологическом кодексе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если происходит какая-то вырубка деревьев, то должна осуществляться компенсационная высадка. Будет вводиться термин «наилучшие доступные технологии», это не мы придумали, это известная терминология, европейский опыт. Компании, которые сегодня загрязняют, которые осуществляют ежегодные выбросы, они могут от платы за эмиссию быть освобождены, в случае если они будут переходить на «зеленые» технологии», - сказал Магзум Мирзагалиев журналистам в кулуарах дискуссионной площадки по обсуждению Экологического кодекса.

По его словам, эта мера станет монетарным финансовым стимулированием компаний по внедрению «зеленых» технологий.

«Чтобы освобождаясь от соответствующих платежей, они могли направлять деньги на внедрение новых технологий. При этом, если компании не внедряют «зеленые» технологии, то плата за эмиссию будет повышаться. Будет внедрен переходный период, но это достаточно действенная мера для того чтобы улучшить экологическую ситуацию. Сегодня у нас есть эмиссия, которую оплачивает ГМК (горно-металлургический комплекс), порядка 30-40 млрд тенге в год, плюс нефтегазовые компании такие же суммы», - резюмировал Магзум Мирзагалиев.