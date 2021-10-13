За вмешательство в деятельность Уполномоченного по правам человека будут наказывать в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За вмешательство в деятельность Уполномоченного по правам человека в РК будет предусмотрено административное наказание. Об этом заявила мажилисмен Ирина Унжакова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Такие меры предусмотрены в законопроекте «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан», презентация которого проходит в Мажилисе.

«За вмешательство в деятельность Уполномоченного по правам человека в РК будет предусмотрено административное наказание», - пояснила мажилисмен Ирина Унжакова в ходе презентации.

Ранее сообщалось, что Уполномоченный по правам человека может стать неприкосновенной фигурой в Казахстане.

«Очень важно, что в законопроекте существует такая новелла, как обладание неприкосновенностью. Это важно для этой деятельности. То есть, Уполномоченный не может быть задержан, подвергнут аресту, приводу, привлечен к уголовной и административной ответственности, подвергнут обыску или личному досмотру», - сообщила мажилисмен Ирина Унжакова в ходе презентации. Спикер добавила, что в случае выявления нарушений в деятельности Уполномоченного, он может привлекаться к административной и иной ответственности, но по особому порядку.