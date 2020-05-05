За вклад в Победу: единовременную помощь на 7,6 млрд тенге выплатят в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В преддверии празднования 75-летия Великой Победы 1025 участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также граждане других категорий, внесшие вклад в Победу, получат единовременную материальную помощь на общую сумму 7,6 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Минтруда и социальной защиты населения РК.

В частности, материальная помощь предусмотрена следующим категориям граждан:

- лица, приравненные к участникам и инвалидами ВОВ за вклад в Победу (376 чел.);

- трудившиеся в тылу в годы ВОВ (109 040 чел.);

- жители блокадного Ленинграда (87 чел.);

- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания (289 чел.);

- не вступившие в повторный брак супруги военнослужащих, партизан, подпольщиков, погибших (пропавших без вести) во время ВОВ (15 чел.);

- жены умерших инвалидов войны (4 866 чел.).

Министерство труда и социальной защиты населения РК рекомендовало акиматам регионов и городов республиканского значения установить минимальный гарантированный порог материальной помощи для всех категорий граждан, внесших вклад в Победу в ВОВ.

В результате, единовременная материальная помощь для участников и инвалидов ВОВ установлена в размере не менее 500 тыс. тенге. Жителям блокадного Ленинграда и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей – не менее 50 тыс. тенге. Женам умерших инвалидов ВОВ, вдовам воинов, погибших в период ВОВ, и труженикам тыла в годы ВОВ – не менее 30 тыс. тенге.

Выплаты уже произведены в ряде регионов, к примеру, в Восточно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской областях и других.

Также в честь празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ветеранам будут вручены традиционные продуктовые корзины.

Вместе с тем, все ветераны имеют права и гарантии, действующие для военнослужащих. К примеру, они получают льготное жилье, имеют послабление по налогообложению, бесплатно проходят медицинское обслуживание и санаторно-курортное лечение.

Государством ежегодно предпринимаются меры по повышению размеров пенсий и пособий, выплачиваемых из республиканского бюджета. На сегодняшний день средний совокупный размер получаемых социальных выплат составляет для:

- участников ВОВ – 164 542 тенге;

- инвалидов ВОВ – 169 762 тенге;

- лиц, приравненных к участникам ВОВ – 156 000 тенге;

- лиц, приравненных к инвалидам ВОВ – 109 427 тенге;

- тружеников тыла в годы ВОВ – 107 577 тенге.

Напомним, Сенат Парламента принял закон «О ветеранах» . Это позволит более 10 тыс. человек впервые получить официальный статус ветеранов боевых действий̆ на территории других государств. Мера коснется в первую очередь военнослужащих, которые принимали участие в усилении охраны внешней границы СНГ на таджикско-афганском участке, межэтническом конфликте в Нагорном Карабахе, миротворческой операции в Ираке и др.

Кроме того, данный закон позволит усилить мониторинг качества всех льгот и гарантий для ветеранов, установленных законодательством страны.

В результате, в Казахстане в текущем году охват государственной поддержкой ветеранов увеличится со 169 тыс. до 181 тыс. человек.