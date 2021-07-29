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За увеселительными заведениями «следят» в Карагандинской области

29 Июля 2021 18:29
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За увеселительными заведениями «следят» в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Мониторинговым группам Карагандинской области теперь помогают камеры уличного видеонаблюдения. Они «следят» за работой кафе и ресторанов, бань и саун, клубов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Камеры были установлены в рамках программы «Безопасный город», чтобы пресекать правонарушения. А сейчас оказались полезны не только полиции, но и мониторинговым группам.

«Работаем мы с июля прошлого года. Наблюдение осуществляем в режиме реального времени в нескольких городах – в Караганде, Темиртау, Жезказгане, Балхаше, Сатпаеве и в посёлке Осакаровка. При обнаружении проведения массового мероприятия даётся команда мониторинговым группам. С 1 июля по сегодняшний день выявлено более 250 нарушений ограничительных мер. В том числе пресечено 47 массовых мероприятий. Люди привлечены к ответственности», – говорит руководитель Центра оперативного реагирования Карагандинской области Кайрат Шорманбаев.

Изображения с камер поступают в Единый координационный центр. Мониторингом занимаются операторы центра.

«Мы мониторим каждый день. Как только видим оживление, разгрузку товара, то понимаем, что здесь вскоре возможно проведение какого-то праздника. На следующий день уделяем этому заведению пристальное внимание. Когда начинается массовый приезд машин, уведомляем мониторинговую группу», – говорит оператор Нариман Тлеабылов.

Камеры есть не везде, поэтому продолжается объезд объектов бизнеса мобильными группами. С 1 июля его сотрудниками по области проверено более 20 тысяч заведений.

Всего в Карагандинской области установлено 3 тысячи камер видеонаблюдения.




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#Бизнес   #Карагандинская область   #МВД РК   #Общество   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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