Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Закон и право

За ущерб в 15 млн тенге осудили экс-директора костанайской теплоэнергетической компании

20 Декабря 2022, 16:48
За ущерб в 15 млн тенге осудили экс-директора костанайской теплоэнергетической компании

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Приговором судебной коллегии по уголовным делам Костанайского областного суда экс-директор КГП «Костанайская теплоэнергетическая компания» Аскар Бекпаганбетов осужден к 4 годам лишения свободы с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе и в квазигоссекторе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу.

Этим же приговором осуждены руководители предприятий ТОО «Теплоэнергомонтажстрой» Рустем Зиннатуллин и ТОО «АлатауСтрой-2009» Тулеген Турлугулов к 2 годам лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в государственных и коммерческих организациях. Будучи директором КГП «Костанайская теплоэнергетическая компания» А. Бекпаганбетов, злоупотребляя должностными полномочиями, незаконно расторг ранее заключенный договор с ТОО «КосДинКом» на поставку газомазутных горелок и заключил другой договор с подконтрольными ему компаниями ТОО «Теплоэнергомонтажстрой» и ТОО «АлатауСтрой-2009» на поставку и монтаж оборудования в Костанайскую ТЭЦ уже на завышенную стоимость, что повлекло ущерб государству в размере 15 млн тенге. Приговор вступил в законную силу.


Новости по теме
Мы уже занимаемся подготовкой рабочих по обслуживанию АЭС – Минэнерго
Решение по возврату проблемных ТЭЦ государству примут после аудита
Мировое потребление угля достигнет рекордно высокого уровня по итогам 2022 года - МЭА
Теги:
Читайте также
Рост заболеваемости КВИ в 2,5 раза отмечается в Костанайской области
Четырех павлодарцев осудили за групповое изнасилование
Что сделано для жителей Костанайской области в рамках «Ауыл – ел бесігі»
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Костанайские кикбоксеры завоевали медали чемпионата Азии
Трассу закрыли в Костанайской области из-за непогоды
Дело Гульмиры Сатыбалды по двум эпизодам захвата бизнеса направлено в прокуратуру
Два золота и бронзу завоевали костанайки на чемпионате РК по боксу
Новости партнеров
Популярное
1 Мы можем оперативно развернуть большую группировку миротворческих сил – генсек ОДКБ
2 Некачественный интернет: казахстанцы смогут вернуть уплаченные деньги
3 Багдат Мусин связал причину плохого качества интернета в некоторых школах с экономией директоров
4 Китайский оператор по предоставлению услуг такси может вернуться в Казахстан
5 Касым-Жомарт Токаев поздравил Эмира Катара с великолепной организацией чемпионата мира по футболу

Лента новостей