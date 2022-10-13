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За упавшую на авто ветку оштрафовали ТОО «Астана-Зеленстрой»
13 Октября 2022, 23:00

За упавшую на авто ветку оштрафовали ТОО «Астана-Зеленстрой»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Суд обязал ТОО «Астана-Зеленстрой» выплатить сумму ущерба за ненадлежащее содержание зеленых насаждений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт суда города Астаны.

В суд района «Байқоңыр» г.Астаны обратился истец А. к ТОО «Астана-Зеленстрой» с иском о взыскании материального ущерба. Иск мотивирован тем, что на припаркованную автомашину истца упала ветка и автомашине причинены повреждения.

В суде установлено, что содержание зеленых насаждений производится подрядной организацией ТОО «Астана-Зеленстрой», и оно несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу заказчика, третьих лиц.

Суд посчитал, что подрядная организация ТОО «Астана-Зеленстрой» должна нести ответственность и следить за состоянием зеленых насаждений скверов, парков. В этой связи, суд взыскал с ТОО в пользу истца сумму ущерба в размере более 200 тыс. тенге.

Решение вступило в законную силу.


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