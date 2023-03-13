Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Закон и право

За уничтожение агитационных материалов наказали двух жителей СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
13 Марта 2023, 12:48
За уничтожение агитационных материалов наказали двух жителей СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Прокуратура Северо-Казахстанской области предупредила об ответственности за повреждение или уничтожение агитационных материалов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы надзорного органа, за указанное правонарушение грозит административная ответственность в виде штрафа в размере 15 МРП, что составляет 51,7 тысячи тенге.

«В области уже зарегистрированы два факта уничтожения агитационных материалов, за что граждане привлечены к административной ответственности. Места размещения агитационных материалов находятся под видеонаблюдением, что обеспечивает неотвратимость наказания за допущенные правонарушения», - отметили в пресс-службе.

Прокуроры призывают североказахстанцев не повреждать агитационные материалы кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан и маслихатов всех уровней.


Северо-Казахстанская область   Генпрокуратура  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Как отметят День отца в Астане
Как отметят День отца в Астане