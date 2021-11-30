За уклонение от уплаты налогов на 650 миллионов тенге осужден шымкентский предприниматель

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкенту выявлен факт неуплаты налогов в бюджет гражданином А. Сазоновым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ.

«А. Сазонов, будучи руководителем ТОО «Nuclear Engineering», в период с 2017 по 2019 годы вносил заведомо искаженные данные о доходах и расходах в налоговые декларации. При этом он скрыл другие объекты налогообложения и использовал фиктивные счета-фактуры о взаиморасчетах с 11 компаниями, перерегистрация которых признана судом недействительной», - говорится в сообщении.

В результате государству нанесен ущерб в виде неуплаты налогов в бюджет в размере свыше 657 миллионов тенге.

Предприниматель осужден, также взыскана сумма ущерба, сообщили в пресс-службе АФМ РК.