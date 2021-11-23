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    21:44, 22 Ноябрь 2021 | GMT +6

    За укладку асфальта на заснеженный тротуар наказан заместитель акима города Талгар

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – Аким Талгарского района Кайдар Абдыханов отреагировал на публикацию в соцсетях об укладке асфальта на заснеженный тротуар по улице Бокеева в городе Талгар, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Instagram-аккаунт пресс-службы акимата Талгарского района Алматинской области.

    Глава района объявил строгий выговор заместителю акима города Талгар Серику Думчебаеву, ответственному за контроль выполнения работ по благоустройству. Он допустил халатность и не проконтролировал работу подрядчика на должном уровне.

    Кадры укладки дорожного покрытия появились в сети накануне. По словам автора видео, температура на момент съемки была не выше 0 градусов.






    Теги:
    Дороги Интернет Акимат Видео Общество Алматинская область
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