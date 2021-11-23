За укладку асфальта на заснеженный тротуар наказан заместитель акима города Талгар

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – Аким Талгарского района Кайдар Абдыханов отреагировал на публикацию в соцсетях об укладке асфальта на заснеженный тротуар по улице Бокеева в городе Талгар, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Instagram-аккаунт пресс-службы акимата Талгарского района Алматинской области.

Глава района объявил строгий выговор заместителю акима города Талгар Серику Думчебаеву, ответственному за контроль выполнения работ по благоустройству. Он допустил халатность и не проконтролировал работу подрядчика на должном уровне.

Кадры укладки дорожного покрытия появились в сети накануне. По словам автора видео, температура на момент съемки была не выше 0 градусов.











