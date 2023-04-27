За ученые звания будут доплачивать в Казахстане

АСТАНА.КАЗИНФОРМ – В Казахстане будут доплачивать за ученые звания. Об этом стало известно на заседании межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках законопроектов в целях исполнения поручении Главы государства, была поддержана поправка о доплате за ученые звания педагогам, осуществляющим научно-педагогическую деятельность, а также научным работникам, ведущим научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по основному месту работы в рамках базового и фундаментального финансирования», - сообщил вице-министр науки и высшего образования РК Камиль Акатов.

По словам председателя Комитета науки Министерства науки и высшего образования РК Дархана Ахмед-Заки, если кандидат наук в настоящее время получает за научную степень 17 МРП, то теперь он будет получать 25 МРП, также добавляется звание «ассоциированный профессор».

«Если он имеет научное звание профессора, то цифра будет доведена до 50-кратного МРП. Это означает, что если раньше за научное звание не было доплат, то сейчас это станет возможным в рамках данной инициативы в случае принятия законопроекта Парламентом», - сказал Дархан Ахмед-Заки.

Также в законопроекте рассмотрен вопрос предоставлении творческого отпуска сроком до одного года с сохранением средней заработной платы за счет вне бюджетных средств организации. При этом творческий отпуск предоставляется не более одного раза в десять лет. Согласно мировой практике, творческий отпуск предоставляется во многих передовых странах, в таких как США, Германия, Россия и т.д. Помимо этого, поднимут возраст молодых ученых с 35 до 40 лет.

«Еще один вопрос, который мы рассмотрели, касается научных работ, финансируемых бизнесом. Отныне предлагается, чтобы они проходили определенную степень экспертизы, чтобы определить научная это работа или инженерно-сервисная. Вы знаете, что в настоящее время ряд бизнес-структур финансируют работы, которые возможно не относятся к научно-исследовательским работам. Необходимо ввести в этой зоне определенную степень прозрачности», - добавил Дархан Ахмед-Заки.

Он также отметил, что согласно поручению Главы государства на заседании Национального совета по науке и технологиям, министерство будет постепенно вводить налоговые льготы и инвестиционные преференции в виде так называемых «супервычетов».

«Мы считаем, инвестиции, привлекаемые через льготы, будут из года в год увеличиваться и финансироваться со стороны заинтересованных предприятий. В настоящее время денежные средства выделяются на науку в основном со стороны государства. Ежегодно выделяется более 50 млрд тенге. Учитывая, что стоит ключевая задача по повышению этой суммы до порядка 1 трлн тенге, понятно, что невозможно финансировать все за счет государственных инициатив. Необходимо создавать условия для бизнеса, чтоб они были заинтересованы вкладывать денежные средства в развитие науки и инноваций. Отмечу, в новых инициативах заложено, чтобы бизнес тоже получал выгоду», - сказал Дархан Ахмед-Заки.