За участие в азартных играх уволили госслужащего в Жетысу

В области Жетысу государственный служащий уволен за нарушение антикоррупционных ограничений и дискредитацию государственной службы. Поводом стало участие сотрудника госоргана в азартных играх, передает Kazinform со ссылкой на прокуратуру региона.

— Соблюдение антикоррупционных ограничений и этических норм является обязательным условием пребывания на государственной службе. Любое нарушение данных требований влечет за собой ответственность и бескомпромиссную правовую оценку. В ходе анализа соблюдения антикоррупционного законодательства прокуратурой Аксуского района выявлен факт грубого нарушения этических и правовых норм. Установлено, что действующий сотрудник государственного органа, игнорируя установленные законом запреты, регулярно принимал участие в азартных играх, — сообщили в прокуратуре области Жетысу.

По итогам рассмотрения внесенного акта прокурорского надзора государственный служащий, совершивший дисциплинарный проступок, дискредитирующий государственную службу, был освобожден от занимаемой должности и уволен с государственной службы.

Как отметили в прокуратуре области Жетысу особое внимание уделяется профилактике подобных правонарушений. Каждый государственный служащий должен осознавать ответственность перед обществом и неукоснительно следовать букве закона.

