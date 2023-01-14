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За уборкой снега надо не из кабинетов следить – аким СКО

14 Января 2023, 18:06
За уборкой снега надо не из кабинетов следить – аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров на аппаратном совещании заявил, что уборку снега в регионе не контролируют ни руководители подрядных организаций, ни акимы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы главы региона, качество зимнего содержания дорог стало главной темой совещания. А. Сапаров раскритиковал существующее положение дел. Оказалось, что аким области может внезапно среди ночи устроить проверку по уборке снега.

«Пятого января сам лично до четырех часов утра пешком ходил, на машине инспектировал работу подрядных организаций по очистке снега. Работа не организована. Никто не контролирует количество техники, простои. Снег собрали, погрузчики стоят по полчаса. И это на центральных улицах. Что делается на окраине?» - возмутился А. Сапаров.

Он добавил, что за содержанием дорог в зимний период должен быть постоянный контроль. В районах крайне важно вовремя заключать договоры с подрядчиками. На республиканских трассах нужно увеличить количество техники.

«За очисткой дорог нужно следить не из кабинетов, а постоянно быть на месте», - подчеркнул А. Сапаров.


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