За убийство жены скалкой осужден житель Уральска

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам ЗКО огласил приговор Марату Джумагалиеву, убившему гражданскую жену, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно части 3 статьи 106 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее за собой смерть потерпевшего» УК РК Марат Джумагалиев признан виновным и приговорен к 9 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

По информации суда, инцидент произошел 13 июля. Вернувшегося домой с работы в нетрезвом виде Джумагалиева в таком же состоянии встретила гражданская жена. Между ними завязалась ссора. Отправив 8-летнюю дочь на улицу, подсудимый ударил женщину по лицу ладонью, после чего начал избивать ее скалкой. Он нанес женщине 10 ударов по голове. Увидев кровь, садист ушел из дома. Через некоторое время женщина скончалась на месте от закрытой черепно-мозговой травмы.

Приговор не вступил в законную силу.

Автор: Елжан Ералы

Перевод: Сабина Биржанкызы