За убийство на крыльце детского сада осудили жительницу Экибастуза

Женщина убила своего мужа, который до этого неоднократно ее избивал. Суд назначил Асем Алимбаевой 5 лет лишения свободы с отсрочкой. Сейчас женщина воспитывает грудного ребенка, в момент убийства она находилась на позднем сроке беременности, передает корреспондент агентства Kazinform.

Приговор вынесен специализированным межрайонным судом по уголовным делам Павлодарской области.

Убийство произошло 8 мая около пяти утра на крыльце экибастузского ясли-сада № 25. Супруг женщины работал здесь сторожем. Той ночью он был пьян и несколько раз ударил жену по голове и рукам. Убийство произошло по неосторожности. Защищаясь, женщина ударила супруга ножом и повредила ему легкое. От полученного ранения мужчина скончался.

- 8 мая 2023 года, около 4 часов 55 минут, в городе Экибастузе А., находящаяся на последних сроках беременности, в ходе конфликта с супругом Т. после того, как он нанес ей удары по голове и шее и рукам, умышлено нанесла ему ножом одно колото-резанное ранение в заднюю поверхность грудной клетки слева, повредив верхнюю долю левого легкого, - сообщили в пресс- службе СМУС Павлодарской области.

До декрета женщина работала травматологом в городской поликлинике. Ранее она рассказывала, что на протяжении нескольких месяцев была жертвой домашнего насилия. В августе Асем Алимбаева записала два видеообращения к Касым-Жомарту Токаеву, чтобы придать свою ситуацию огласке. На видео девушка говорит, что, защищая себя и будущего ребенка, выхватила у супруга нож и ударила его. Асем просила, чтобы ей переквалифицировали статью с умышленного убийства на убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны. Дело рассматривалось по части 3 статьи 106 УК - по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. При назначении наказания учтено наличие у подсудимой маленького ребенка, первая судимость и положительная характеристика.