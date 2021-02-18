За убийство лося осужден житель ВКО

РИДДЕР. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане житель Риддера осужден за убийство лося, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на областную территориальную инспекцию лесного хозяйства и животного мира.

В ведомстве сообщили, что на днях Риддерским городским судом один из браконьеров был приговорен к одному году ограничения свободы, с лишением права заниматься охотой два года, а также с взысканием в пользу государства материального ущерба в полном размере. Ущерб за убийство лося был оценен в 2 083500 тенге.

Напомним, в начале октября прошлого года сотрудниками ВКО территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира при авиапатрулировании совместно с сотрудниками прокуратуры, полицейскими и сотрудниками авиалесоохраны, отряда оперативного реагирования лесного и охотничьего хозяйства обнаружили на берегу реки Сакмариха Глубоковского района двух жителей города Риддер, которые с помощью гладкоствольного ружья убили лося.