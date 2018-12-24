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За убийство хозяйки квартиры осудили девушку в Алматы

24 Декабря 2018 13:38 161
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За убийство хозяйки квартиры осудили девушку в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В суде озвучили приговор 30-летней Актолкын Сулейменовой, подозреваемой в убийстве хозяйки квартиры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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30-летняя Актолкын Сулейменова за убийство женщины, у которой она арендовала квартиру, получила 15 лет и 6 месяцев тюрьмы. Срок отбывания наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности исчисляется с момента ее задержания 27 июня.

Также осужденная должна будет выплатить 4 млн тенге потерпевшей стороне за моральный ущерб и оплатить государству 2 млн 154 тыс 299 тенге судебных издержек.

Напомним, суд проходил над подозреваемой в убийстве хозяйки жилья, которая оказалась экс-супругой известного казахстанского актера и телеведущего Рахмана Омарова. Трагедия произошла 25 июня во время прихода женщины за арендной платой. Осужденная нанесла женщине 7 смертельных ножевых ранений в область шеи. 

Как установило следствие, убийству предшествовал конфликт, возникший между хозяйкой жилья и квартиранткой. У Гүлдерайым Омаровой осталось трое детей. Осужденная работала продавщицей в продуктовом магазине. После случившегося девушка пыталась покончить жизнь самоубийством.

 

 

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Ключевые слова: Алматы, Суды,
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Автор:

Майя Тенизбаева

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