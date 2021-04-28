За убийство брата акмолинца приговорили к 11 годам лишения свободы

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Акмолинской области оглашен приговор в отношении 23-летнего акмолинца, убившего своего старшего брата. Мужчина проведет за решеткой 11 лет, а также должен будет выплатить супруге погибшего 5 млн тенге морального вреда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Из материалов дела следует, что подсудимый находился в состоянии алкогольного опьянения, когда его встретил в подъезде дома старший брат. Отчитав за такое поведение, он сопроводил подсудимого в квартиру, где они поругались. Старший брат поднялся к себе несколькими этажами выше, а спустившись чуть позже, постучал в квартиру брата. Однако дверь тот открыл с ножом в руках. Мужчина ударил родственника в грудную клетку, повредив сердце и легкое. От полученной травмы старший брат скончался.

«Подсудимый вину свою в инкриминируемом деянии признал частично, а именно признал факт того, что в результате его действий было нанесено ножевое ранение, однако умысла на причинение смерти брату у него не было», - говорится в приговоре.

Как рассказал суду подсудимый, брат избил его, поэтому он решил вооружиться ножом, просто чтобы припугнуть обидчика. И когда тот вернулся, он легонько отмахнулся от него с закрытыми глазами, не ожидая, что ранит брата.

Однако суд отнесся к этим показаниям критически. Так, экспертиза по делу установила, что удары были нанесены с большой силой, что говорит лишь об одном – наносились они с умыслом причинения смерти. Кроме того, на момент следствия подсудимый не заявлял ни о каких побоях и одежда его была цела. Подсудимый находился у себя дома за закрытой дверью, а значит, ему ничего не угрожало.

Таким образом мужчина был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.99 УК РК («Убийство»). Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Акмолинской области назначил ему 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Осужденный также должен будет выплатить супруге погибшего компенсацию морального вреда в размере пяти млн тенге.

Приговор не вступил в законную силу.