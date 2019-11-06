Новости
-
ОНЛАЙН:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 21:17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 19:10
-
-
-
За трудоустройство техничкой в одной из школ Кызылорды требовали 300 тысяч тенге
6 Ноября 2019 11:08
Поделиться:
КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой Кызылординской области окончено досудебное расследование в отношении заместителя директора школы-гимназии № 9 имени Н.Ильясова, подозреваемой в совершении коррупционного преступления.
Новости по темеДиректор Северо-Казахстанского медколледжа осуждена за коррупционное преступление Ряд должностных лиц подозревается в коррупции в Шымкенте Открытый акимат не должен начинаться с досмотра – начальник антикоррупционной службы СКО
Тастанбекова Н.С. подозревалась в мошенничестве и склонении путем подстрекательства гражданки к даче взятки в сумме 300 тыс.тенге директору указанной школы-гимназии за трудоустройство в качестве технического персонала.
4 ноября приговором суда №2 г.Кызылорда Тастанбекова признана виновной в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки, ей назначено наказание в виде одного года ограничения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.
Ключевые слова: Кызылординская область, Суды,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Полиция Кызылорды нашла двух пропавших детей в торгово-развлекательном центре
- Год тюрьмы добавил осужденному акиму суд Алматинской области
- Третий день ищут пропавших в Аральском море рыбаков
- В Костанае учитель избил школьника прямо на уроке
- Пенсионерку с инвалидностью осудили за смертельное ДТП в Алматинской области
- Почти 90 млн тенге госпошлины возвращены истцам в Алматинской области
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
954-047