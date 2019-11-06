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За трудоустройство техничкой в одной из школ Кызылорды требовали 300 тысяч тенге

6 Ноября 2019 11:08
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За трудоустройство техничкой в одной из школ Кызылорды требовали 300 тысяч тенге

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой Кызылординской области окончено досудебное расследование в отношении заместителя директора школы-гимназии № 9 имени Н.Ильясова, подозреваемой в совершении коррупционного преступления.

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Тастанбекова Н.С. подозревалась в мошенничестве и склонении путем подстрекательства гражданки к даче взятки в сумме 300 тыс.тенге директору указанной школы-гимназии за трудоустройство в качестве технического персонала.

4 ноября приговором суда №2 г.Кызылорда Тастанбекова признана виновной в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки, ей назначено наказание в виде одного года ограничения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

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Ключевые слова: Кызылординская область, Суды,
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