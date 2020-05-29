За триста километров от Петропавловска открыли сервисный акимат

ТАЛШИК. КАЗИНФОРМ - В сервисном акимате села Талшик Акжарского района работают отделы строительства, образования, коммунального и сельского хозяйства, занятости и ЗАГС. Теперь жители района смогут получить необходимые услуги, не обивая пороги кабинетов госслужащих, передает МИА «Казинформ».

Открытие центра провел заместитель акима области Гани Ныгыметов с акимом района Ербатыром Мадьяровым, первым заместителем руководителя департамента Антикоррупционной службы Нурланом Жахиным и с участием руководителя проектного офиса «Қызылжар – адалдық алаңы» Амангельды Сатанова.

«В регионе уделяется особое внимание принципам открытости и прозрачности государственных органов. Районный фронт-офис направлен на создание комфортной площадки для консультации, приема документов и помощи населению. Вместе с этим, в рамках проекта «Қызылжар – адалдық алаңы» традиционно проводятся открытые приемы граждан, в ходе которого решаются проблемы жителей. Все совещания акимата области проводятся в режиме online. Посредством «Интерактивной карты открытых бюджетов» население наблюдает за процессом распределения и расхода бюджетных денег», - отметил Гани Ныгыметов.

После открытия сервисного акимата гости осмотрели центр и пообщались с сотрудниками.

«Сегодня мы посетили несколько объектов, в том числе ремонт внутри поселковых дорог, пообщались с населением, убедились в открытости. В целом, впечатления положительные. Презентуемый акимом района «Открытый акимат» Акжарского района, соответствует концепции. Есть открытость, прозрачность и подотчетность. Это open space, свободное пространство. Созданы комфортные и безбарьерные условия. К концу года все районные акиматы должны перейти на такой формат», - отметил Нурлан Жахин.

Напомним, всего в СКО с 2019 года открыто 9 сервисных акиматов в районах и городах, это 64 %. До конца года планируется перевести работу всех районных акиматов в формат «open space».