За три месяца в РК изобличено 296 коррупционеров, из них 59 - руководители различного уровня

Под председательством главы Антикоррупционной службы Асхата Жумагали состоялось оперативное совещание по итогам 1 квартала т.г., на котором обсудили широкий спектр вопросов, входящих в компетенцию службы, передает агентство Kazinform со ссылкой на ведомство.

Работа органа по прежнему ориентирована на превентивную и профилактическую составляющую в решении системных проблем, волнующих население регионов. Будет продолжена работа по мониторингу государственных закупок, эффективному расходованию бюджетных средств, а также внедрению «окрашивания денег» через «цифровой тенге». В прошедшем периоде органами антикоррупционной службы проведено 69 анализов и мониторингов, внесено 565 рекомендаций и предложений по устранению коррупционных рисков.

Превентивными мерами, в том числе благодаря волонтерам, предотвращено нерациональное использование средств на сумму более 17 млрд тенге. Руководством Агентства даны поручения по вопросам реализации Карты коррупционных рисков в регионах, минимизации проблем бизнеса в рамках проекта «Бизнеске жол», мониторинга строительства проблемных, социально значимых объектов. В 1 квартале защищены права почти 5 тыс. предпринимателей по 43 проблемным кейсам.

В ходе совещания проанализирована оперативная и следственная деятельность территориальных подразделений, дана оценка эффективности принимаемым мерам по возмещению ущерба и возврату активов. В текущем году Антикоррупционной службой зарегистрировано 488 уголовных правонарушений. В совершении коррупции изобличено 296 лиц, из которых 59 руководителей различного уровня.

По завершенным уголовным делам возмещено более 188 млрд тенге ущерба. Важным в работе всех подразделений Агентства останется устранение и пресечение коррупционных проявлений в наиболее значимых сферах – социальная поддержка, образование, здравоохранение, строительство жилья и дорог, развитие инфраструктуры. При этом, учитывая текущую повестку дня, председатель Агентства А. Жумагали особое внимание акцентировал на необходимость мониторинга бюджета, выделяемого в регионах на противопаводковые мероприятия. Во главу угла поставлена задача по жесткому контролю за целевым и эффективным распределением средств.

Руководители центральных и региональных подразделений ориентированы на недопущение хищений бюджета при ликвидации последствий, а также на пресечение любых злоупотреблений и манипуляций при выделении средств господдержки. Главой Антикоррупционной службы поручено обеспечить круглосуточный прием заявлений и сообщений от населения по возможным фактам мошенничества и вымогательства, связанного с возмещением гражданам причиненного ущерба.