За три года в ВКО построят восемь студенческих общежитий

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Восточном Казахстане за три ближайших года возведут восемь студенческих общежитий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима ВКО.

В областном акимате сообщили, что на сегодняшний день для студентов создаются комфортные условия проживания. В семи вузах региона имеется 17 общежитий, в 28 колледжах - 30. До 2023 года будут построены еще восемь домов для студентов на 3348 мест.

В 2020 году планируется строительство трех общежитий для медицинского и строительного колледжей на 672 мест в городе Усть-Каменогорск, а также для колледжа бизнеса и сервиса города Семей на 288 мест.

При том аким Восточного Казахстана Даниал Ахметов отметил, что колледжи, на базе которых будет проходить производственная практика, оснастят специализированным оборудованием.

«Конечная цель, к которой мы стремимся посредством всех этих комплексных мер, – довести коэффициент трудоустройства выпускников колледжей региона до 92 процентов. Особое внимание мы по-прежнему должны уделять доступности высшего образования для детей из многодетных и малообеспеченных семей», – подчеркнул Даниал Ахметов.

В пресс-службе акима области отметили, что в настоящее время в регионе в рамках исполнения третьей инициативы Елбасы реализуются мероприятия по увеличению доступности и качества высшего образования, улучшению условий проживания студенческой молодежи.

Фото: пресс-служба акима ВКО