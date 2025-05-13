За три года число экотуристов в Казахстане увеличилось на 40%

Если в 2022 году количество экотуристов составляло 2 млн человек, то в 2024 году этот показатель достиг 2,8 млн, что на 40% больше. В 2023 году число экотуристов составило 2,4 млн человек.

Наибольшей популярностью среди путешественников пользуются национальные парки, расположенные вблизи Алматы - Иле-Алатауский, Шарын, Алтын-Емел, а также Кольсайские озера.

В 14 национальных парках страны ведется активное развитие инфраструктуры, ориентированной на принципы устойчивого туризма. Возводятся визит-центры, кемпинги, глэмпинги и другие объекты для комфортного пребывания туристов.

За последние годы построено 8 современных визит-центров, оснащенных информационными системами, маршрутной навигацией и базовой туристской инфраструктурой. Визит-центры предоставляют посетителям сведения о природной экосистеме, местах обитания диких животных, рекомендованных маршрутах и правилах нахождения на особо охраняемых территориях.

Развитие экотуризма способствует сохранению природного наследия, расширяет туристские возможности страны и вносит вклад в устойчивое развитие регионов.

Ранее корреспондент агентства Kazinform рассказывала о том, как грязь и запреты тормозят туризм на Бухтарме в ВКО.