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    16:24, 13 Май 2025 | GMT +5

    За три года число экотуристов в Казахстане увеличилось на 40%

    В Казахстане наблюдается устойчивый интерес к экологическому туризму, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Комитета индустрии туризма Министерства туризма и спорта.  

    Бухтарма, май 2025 год
    Фото: Нелли Нигматуллина/Kazinform

    Если в 2022 году количество экотуристов составляло 2 млн человек, то в 2024 году этот показатель достиг 2,8 млн, что на 40% больше. В 2023 году число экотуристов составило 2,4 млн человек.

    Наибольшей популярностью среди путешественников пользуются национальные парки, расположенные вблизи Алматы - Иле-Алатауский, Шарын, Алтын-Емел, а также Кольсайские озера.

    В 14 национальных парках страны ведется активное развитие инфраструктуры, ориентированной на принципы устойчивого туризма. Возводятся визит-центры, кемпинги, глэмпинги и другие объекты для комфортного пребывания туристов.

    За последние годы построено 8 современных визит-центров, оснащенных информационными системами, маршрутной навигацией и базовой туристской инфраструктурой. Визит-центры предоставляют посетителям сведения о природной экосистеме, местах обитания диких животных, рекомендованных маршрутах и правилах нахождения на особо охраняемых территориях.

    Развитие экотуризма способствует сохранению природного наследия, расширяет туристские возможности страны и вносит вклад в устойчивое развитие регионов.

    Ранее корреспондент агентства Kazinform рассказывала о том, как грязь и запреты тормозят туризм на Бухтарме в ВКО.

    Теги:
    Туризм Экология Минэкологии и природных ресурсов
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
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