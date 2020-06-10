За три дня выявлено свыше 60 нарушений санитарного режима в ВКО

УСТЬ-КАМЕНГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Восточном Казахстане за три дня рейда было проверено около 200 объектов торговли, сферы услуг и дошкольные учреждения, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг ВКО.

В ведомстве сообщили, что с 6 по 8 июня по области было выявлено 62 нарушения. Участники рейда посетили свыше 120 продовольственных и непродовольственных магазинов, 5 парикмахерских, 4 детских садов, 20 баз отдыха, 3 аптеки, а также гостиницы, шиномотажки, точки общепита, почтовые отделения и госучреждения.

«Так, 8 июня на 29 объектах выявлены 38 нарушений. Среди них 28-нарушений санитарно – дезинфекционного режима, то есть отсутствие санитайзеров, дезсредств и дезковриков, выявлено 8 фактов нарушений масочного режима и отсутствие СИЗ и два 2 случая хранение пищевой продукции в неупакованном виде. Проведена разъяснительная работа», - пояснили в пресс-службе департамента.

В ведомстве напомнили, что в области действуют мобильные группы, выявляющие нарушения норм санитарно-эпидемиологической безопасности на объектах, которые возобновили свою деятельность после ослабления карантина.