За три дня в столице задержано 11 находящихся в розыске преступников

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 23 по 29 августа на территории столицы проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок» с целью предупреждения и пресечения правонарушений и преступлений на улицах и в общественных местах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции г.Нур-Султан.

По итогам трех дней ОПМ зарегистрировано 81 преступление, из них в дежурные сутки раскрыто 59. Также раскрыто 42 ранее совершенных преступлений, задержано 11 преступников, находящихся в розыске.

Проведено 1525 обходов жилого массива, проверено 1918 подучетных лиц, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел.

С начала проведения профилактического мероприятия выявлено 3358 административных правонарушений, в том числе 282 фактов мелкого хулиганства, 355 нарушений тишины, 518 фактов распития алкогольных напитков или появления в общественных местах в пьяном виде. Задержано около 136 несовершеннолетних за нахождение в ночное время в общественных местах без сопровождения взрослых. За управление автотранспортом в состоянии опьянения задержаны 11 водителей. Выявлено 439 фактов нарушения правил движения пешеходами.

Так, с заявлением в полицию обратился житель города о том, что неизвестный в ночное время по улице Герцена вырвал у него с рук сотовый телефон марки «Айфон 7» и скрылся с места преступления. По «горячим следам» полицейскими был задержан 39-летний мужчина, ранее судимый за кражу. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье грабеж. Проверяется причастность задержанного к другим аналогичным преступления на территории столицы.

Также в ходе проведения ОПМ по проспекту Тауелсиздик задержан 42-летний мужчина, вызвавший подозрение полицейских. В ходе досмотра у него в кармане брюк обнаружен и изъят кастет. Согласно заключению, он является холодным оружием и изготовлен самодельным способом. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.