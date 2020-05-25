За танец на «зебре» оштрафован парень в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Брейк-дансер привлечен к административной ответственности за танцы на пешеходном переходе, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«24 мая в соцсети Instagram была размещена видеозапись, на которой молодой человек танцует на пешеходном переходе на пересечении улиц Сатпаева-Каирбаева», - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.

Факт танцев «на зебре» зарегистрирован, полиция начала проверку, потому что молодой человек нарушил правила дорожного движения.

«Личность танцора установлена, им оказался 24-летний житель города Аксу. За нарушение правил дорожного движения танцор привлечён к административной ответственности. Он оштрафован на 2 МРП» - добавили в департаменте.