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За танец на «зебре» оштрафован парень в Павлодаре
25 Мая 2020 21:36
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ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Брейк-дансер привлечен к административной ответственности за танцы на пешеходном переходе, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«24 мая в соцсети Instagram была размещена видеозапись, на которой молодой человек танцует на пешеходном переходе на пересечении улиц Сатпаева-Каирбаева», - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.
Факт танцев «на зебре» зарегистрирован, полиция начала проверку, потому что молодой человек нарушил правила дорожного движения.
«Личность танцора установлена, им оказался 24-летний житель города Аксу. За нарушение правил дорожного движения танцор привлечён к административной ответственности. Он оштрафован на 2 МРП» - добавили в департаменте.
Ключевые слова: Павлодарская область,
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