За свою вакцину мы не переживаем - Кунсулу Закарья о безопасности QazVac

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Генеральный директор Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Кунсулу Закарья в качестве ученой-разработчика вакцины ответила на вопросы касательно эффективности и безопасности казахстанской инактивированной вакцины QazVac (QazCOVID-in) от коронавируса во время интервью с журналистами в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- Как долго может сохраняться иммунитет после получения вакцины от коронавируса?

- На сегодняшний день полных исследований нет и заявлять что-то объективно нельзя. Мы можем только предполагать. Предполагаем, что наша вакцина QazCOVID-in будет держать иммунитет в течение года. По российскому «Спутник V» было заявлено разработчиками, что иммунитет будет держаться в течение двух лет. Однако нужно понимать, что с коронавирусом мы теперь будем жить всегда как с гриппом. Скорее всего, это будет двукратная вакцинация в течение года. Иммунитет, конечно же, будет снижаться. Потому что мы сейчас говорим о гуморальном иммунитете. Но главным вопросом является развитие клеточного иммунитета и клеточной памяти. Это всё будет изучаться.

- Каковы предварительные данные по эффективности казахстанской вакцины?

- Первая фаза исследований изучает безопасность вакцины, вторая фаза - иммуногенность, третья - профилактическую безопасность. О профилактической безопасности на сегодняшний день никто ответы дать не может. Потому что ни по одной вакцине третья фаза еще не завершена. Все, что говорится российскими разработчиками, нашими разработчиками - промежуточные данные. Окончательные данные будут по завершению третьей фазы и в итоговом отчете. Промежуточные данные по нашей вакцине - 96%.

- Вакцинировались ли Вы сами?

- Ученые-разработчики казахстанской вакцины после проведения доклинических исследований в июле прошлого года первыми вакцинировались своей же вакциной. То есть, после того, как мы увидели полную безопасность и иммунногенность на животных.

- Что нужно знать об уровне антител перед вакцинацией и кому нельзя прививаться?

- На сегодняшний день даже от ВОЗ нет стандартных каких-либо предложений или правил. Это новое заболевание. Тем не менее, имеются определенные группы риска, которым не следуют вакцинироваться. Это период беременности, который всегда исключается из календаря вакцинации, период лактации, когда мать кормит ребенка, период осложнения хронических заболеваний, при иммунодепрессии, период ВИЧ-заболевания, активные онкологические процессы. Эти группы населения не прививаются.

Что касается уровня антител - нужно понимать, если человек находится на начальной стадии болезни, то есть идет инкубационный период, то любая вакцина спровоцирует болезнь. В инкубационный период человек никогда не вакцинируется. Поэтому, перед вакцинацией следует понимать свое состояние либо пройти для себя анализ ИФА, который тут же покажет какой статус на сегодня у человека.

- Многие боятся побочных эффектов после вакцинации. Как можете прокомментировать возможные нежелательные эффекты от прививок?

- Инактивированную вакцину каждый человек принял на третий день своей жизни. Практически все детские прививки основаны на инактивированной вакцине. Все составляющие компоненты, которые применяются, хорошо и полностью изучены. У них имеются такие же сертификаты ВОЗ. В этой вакцине новым компонентом является сам только вирус. В этой части мы за свою вакцину не переживаем: она будет безопасна и не вызовет каких-либо патологий или провоцирование новых заболеваний.

Единственное, что новые виды платформ (субъединичная, векторная и ослабленная) вакцины (генномодифицированные) до конца не изучены. Нужны годы, а то и десятилетия для того, чтобы понять отдаленные последствия данной вакцины.

Напомним, Научно-исследовательский институт (НИИ) проблем биологической безопасности планирует поставить следующую партию казахстанской вакцины QazCOVID-in (QazVac) в количестве 50 тысяч доз в мае.

Ранее директор Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности КН МОН РК Кунсулу Закарья рассказывала о подробностях исследований казахстанской вакцины «QazVac».