За сутки зарегистрированы 440 бессимптомных носителей коронавируса
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За 9 июня 2020 года зарегистрированы 440 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
город Нур-Султан - 293 (+43)
город Алматы - 248 (+51)
город Шымкент - 302 (+47)
Акмолинская область - 20 (+3)
Актюбинская область - 28 (+11)
Алматинская область - 128 (+40)
Атырауская область - 161 (+43)
Восточно-Казахстанская область - 99 (+24)
Жамбылская область - 32 (+8)
Западно-Казахстанская область - 215 (+23)
Карагандинская область - 279 (+71)
Костанайская область - 15 (+4)
Кызылординская область - 68 (+18)
Мангистауская область - 83 (+5)
Павлодарская область - 25 (+8)
Северо-Казахстанская область - 79 (+31)
Туркестанская область - 61 (+10)
Итого бессимптомных в Казахстане - 2136.
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