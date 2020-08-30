За сутки зарегистрированы 126 новых случаев заболевания коронавирусом в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 29 августа в Казахстане зарегистрированы 126 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Зарегистрированы 126 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

- симптомных носителей - 74,

- бессимптомных носителей - 52.

Всего в стране подтверждено 105 684 случаев, из них:

в городе Алматы - 14210(+16),

в городе Нур-Султан -13819(+7),

в Атырауской области - 10905(+11),

в Карагандинской области - 10067(+17),

в ВКО - 8161(+24),

в ЗКО - 6744(+4),

в городе Шымкент - 5174(+1),

в Алматинской области - 4892(+0),

в Жамбылской области - 4079(+3),

в СКО - 3929(+12),

в Павлодарской области - 3828(+7),

в Костанайской области - 3400(+8),

в Акмолинской области - 3380(+6),

в Мангистауской области - 3334(+0),

в Туркестанской области - 3314(+8),

в Кызылординской области -3231(+0),

в Актюбинской области - 3217(+2).



