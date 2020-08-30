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вчера 23:37
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вчера 23:18
За сутки зарегистрированы 126 новых случаев заболевания коронавирусом в РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 29 августа в Казахстане зарегистрированы 126 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
Зарегистрированы 126 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
- симптомных носителей - 74,
- бессимптомных носителей - 52.
Всего в стране подтверждено 105 684 случаев, из них:
в городе Алматы - 14210(+16),
в городе Нур-Султан -13819(+7),
в Атырауской области - 10905(+11),
в Карагандинской области - 10067(+17),
в ВКО - 8161(+24),
в ЗКО - 6744(+4),
в городе Шымкент - 5174(+1),
в Алматинской области - 4892(+0),
в Жамбылской области - 4079(+3),
в СКО - 3929(+12),
в Павлодарской области - 3828(+7),
в Костанайской области - 3400(+8),
в Акмолинской области - 3380(+6),
в Мангистауской области - 3334(+0),
в Туркестанской области - 3314(+8),
в Кызылординской области -3231(+0),
в Актюбинской области - 3217(+2).
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