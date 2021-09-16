За сутки зарегистрировано 3 343 случая заболевания коронавирусом в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 3 343 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В разрезе регионов:

в городе Нур-Султан – 339,

в городе Алматы – 704,

в городе Шымкенте – 122,

в Акмолинской области – 178,

в Актюбинской области – 240,

в Алматинской области – 278,

в Атырауской области – 96,

в ВКО – 136,

в Жамбылской области – 69,

в ЗКО – 122,

в Карагандинской области – 463,

в Костанайской области – 142,

в Кызылординской области – 77,

в Мангистауской области – 57,

в Павлодарской области – 195,

в СКО – 80,

в Туркестанской области – 45.

Всего в стране подтвержден 851 661 случай.



