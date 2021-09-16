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    08:05, 16 Сентябрь 2021 | GMT +6

    За сутки зарегистрировано 3 343 случая заболевания коронавирусом в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 3 343 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

    В разрезе регионов:

    в городе Нур-Султан – 339,

    в городе Алматы – 704,

    в городе Шымкенте – 122,

    в Акмолинской области – 178,

    в Актюбинской области – 240,

    в Алматинской области – 278,

    в Атырауской области – 96,

    в ВКО – 136,

    в Жамбылской области – 69,

    в ЗКО – 122,

    в Карагандинской области – 463,

    в Костанайской области – 142,

    в Кызылординской области – 77,

    в Мангистауской области – 57,

    в Павлодарской области – 195,

    в СКО – 80,

    в Туркестанской области – 45.

    Всего в стране подтвержден 851 661 случай.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Минздрав РК
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