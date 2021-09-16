08:05, 16 Сентябрь 2021 | GMT +6
За сутки зарегистрировано 3 343 случая заболевания коронавирусом в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 3 343 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
В разрезе регионов:
в городе Нур-Султан – 339,
в городе Алматы – 704,
в городе Шымкенте – 122,
в Акмолинской области – 178,
в Актюбинской области – 240,
в Алматинской области – 278,
в Атырауской области – 96,
в ВКО – 136,
в Жамбылской области – 69,
в ЗКО – 122,
в Карагандинской области – 463,
в Костанайской области – 142,
в Кызылординской области – 77,
в Мангистауской области – 57,
в Павлодарской области – 195,
в СКО – 80,
в Туркестанской области – 45.
Всего в стране подтвержден 851 661 случай.