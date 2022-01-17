За сутки зарегистрировано 11 524 новых случая заболевания коронавирусом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 11 524 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 4639

город Алматы - 1578

город Шымкент - 343

Акмолинская область - 400

Актюбинская область - 285

Алматинская область - 410

Атырауская область - 596

Восточно-Казахстанская область - 213

Жамбылская область - 257

Западно-Казахстанская область - 220

Карагандинская область - 1356

Костанайская область - 214

Кызылординская область - 270

Мангистауская область - 172

Павлодарская область - 345

Северо-Казахстанская область - 101

Туркестанская область - 125

Всего в стране выявлены 1 061 432 заболевших.







