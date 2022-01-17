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За сутки зарегистрировано 11 524 новых случая заболевания коронавирусом
17 Января 2022 08:01
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 11 524 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 4639
город Алматы - 1578
город Шымкент - 343
Акмолинская область - 400
Актюбинская область - 285
Алматинская область - 410
Атырауская область - 596
Восточно-Казахстанская область - 213
Жамбылская область - 257
Западно-Казахстанская область - 220
Карагандинская область - 1356
Костанайская область - 214
Кызылординская область - 270
Мангистауская область - 172
Павлодарская область - 345
Северо-Казахстанская область - 101
Туркестанская область - 125
Всего в стране выявлены 1 061 432 заболевших.
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