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За сутки зарегистрировано 11 524 новых случая заболевания коронавирусом

17 Января 2022 08:01
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За сутки зарегистрировано 11 524 новых случая заболевания коронавирусом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 11 524 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 4639

город Алматы - 1578

город Шымкент - 343

Акмолинская область - 400

Актюбинская область - 285

Алматинская область - 410

Атырауская область - 596

Восточно-Казахстанская область - 213

Жамбылская область - 257

Западно-Казахстанская область - 220

Карагандинская область - 1356

Костанайская область - 214

Кызылординская область - 270

Мангистауская область - 172

Павлодарская область - 345

Северо-Казахстанская область - 101

Туркестанская область - 125

Всего в стране выявлены 1 061 432 заболевших.




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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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