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За сутки заболевших КВИ выявлено не было - управление здравоохранения Атырауской области

13 Декабря 2021 18:50
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За сутки заболевших КВИ выявлено не было - управление здравоохранения Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - За последние сутки в Атырауской области не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией. В последний раз такая статистика была зафиксирована в апреле 2020 года, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе заболевших коронавирусной инфекцией нет. В настоящее время в домашних условиях получают лечение 88 человек, в модульной больнице - 59, в районных инфекционных стационарах - 20. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 9 человек.

За последние сутки от коронавирусной инфекции вылечились 24 человека.

Напомним, что по темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «зеленой» зоне.


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#Атырауская область   #Минздрав РК   #Здравоохранение   #Регионы   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Виктор Сутягин

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