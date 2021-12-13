Новости
За сутки заболевших КВИ выявлено не было - управление здравоохранения Атырауской области
13 Декабря 2021 18:50
Поделиться:
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - За последние сутки в Атырауской области не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией. В последний раз такая статистика была зафиксирована в апреле 2020 года, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеСколько человек ревакцинировались против коронавируса в Нур-Султане Свыше 67% подлежащего вакцинации населения столицы привились против COVID-19 Это заслуга всего коллектива - Кунсулу Закарья о присужденной государственной премии
Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе заболевших коронавирусной инфекцией нет. В настоящее время в домашних условиях получают лечение 88 человек, в модульной больнице - 59, в районных инфекционных стационарах - 20. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 9 человек.
За последние сутки от коронавирусной инфекции вылечились 24 человека.
Напомним, что по темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «зеленой» зоне.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Более девяти тысяч человек ревакцинировались против COVID-19 в Алматинской области
- «Уличные концерты» классической музыки будут ежедневно проводить для жителей Актау
- ERG заменит фильтры на Павлодарском алюминиевом заводе
- 83 объекта образования модернизируют в СКО
- Сколько человек ревакцинировались против коронавируса в Нур-Султане
- Свыше 67% подлежащего вакцинации населения столицы привились против COVID-19
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
954-047
Редактор
Махаббат Сыздыкова
954-047