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вчера 13:13
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вчера 11:00
За сутки выявлены 595 новых случаев заражения коронавирусом в Иране
ТЕГЕРАН. КАЗИНФОРМ-ИРНА - Число заразившихся в Иране составило 7161 человек , сообщил представитель министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИРНА.
«За последние сутки выявлены 595 новых случаев заражения коронавирусом. Число заразившихся в Иране - 7161 человек», - сказал он на пресс-конференции.
По словам Джаханпура, зафиксированы 2394 случая выздоровления среди заразившихся.
«Общее число жертв возросло до 237 человек», - указал он.
Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 59 странах, включая Иран.
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