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За сутки выявлены 595 новых случаев заражения коронавирусом в Иране

10 Марта 2020 00:14
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За сутки выявлены 595 новых случаев заражения коронавирусом в Иране

ТЕГЕРАН. КАЗИНФОРМ-ИРНА - Число заразившихся в Иране составило 7161 человек , сообщил представитель министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИРНА.

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«За последние сутки выявлены 595 новых случаев заражения коронавирусом. Число заразившихся в Иране - 7161 человек», - сказал он на пресс-конференции.

По словам Джаханпура, зафиксированы 2394 случая выздоровления среди заразившихся.

«Общее число жертв возросло до 237 человек», - указал он.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 59 странах, включая Иран.

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Ключевые слова: Иран, Пневмония в Китае,
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