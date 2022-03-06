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    08:01, 06 Март 2022 | GMT +6

    За сутки выявлены 171 заболевших коронавирусом в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки зарегистрированы 171 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

    В разрезе регионов:

    в городе Нур-Султан – 14,

    в городе Алматы – 52,

    в городе Шымкент – 8,

    в Акмолинской области –6,

    в Актюбинской области – 2,

    в Алматинской области – 9,

    в Атырауской области – 0,

    в ВКО – 6,

    в Жамбылской области – 5,

    в ЗКО – 5,

    в Карагандинской области – 6,

    в Костанайской области – 18,

    в Кызылординской области – 0,

    в Мангистауской области – 0,

    в Павлодарской области – 9,

    в СКО – 31,

    в Туркестанской области – 0.

    Всего в стране подтверждено 1 303 707 случаев.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК
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