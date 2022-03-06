08:01, 06 Март 2022 | GMT +6
За сутки выявлены 171 заболевших коронавирусом в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки зарегистрированы 171 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
В разрезе регионов:
в городе Нур-Султан – 14,
в городе Алматы – 52,
в городе Шымкент – 8,
в Акмолинской области –6,
в Актюбинской области – 2,
в Алматинской области – 9,
в Атырауской области – 0,
в ВКО – 6,
в Жамбылской области – 5,
в ЗКО – 5,
в Карагандинской области – 6,
в Костанайской области – 18,
в Кызылординской области – 0,
в Мангистауской области – 0,
в Павлодарской области – 9,
в СКО – 31,
в Туркестанской области – 0.
Всего в стране подтверждено 1 303 707 случаев.