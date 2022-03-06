За сутки выявлены 171 заболевших коронавирусом в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки зарегистрированы 171 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В разрезе регионов:

в городе Нур-Султан – 14,

в городе Алматы – 52,

в городе Шымкент – 8,

в Акмолинской области –6,

в Актюбинской области – 2,

в Алматинской области – 9,

в Атырауской области – 0,

в ВКО – 6,

в Жамбылской области – 5,

в ЗКО – 5,

в Карагандинской области – 6,

в Костанайской области – 18,

в Кызылординской области – 0,

в Мангистауской области – 0,

в Павлодарской области – 9,

в СКО – 31,

в Туркестанской области – 0.

Всего в стране подтверждено 1 303 707 случаев.