08:01, 07 Март 2022 | GMT +6
За сутки выявлены 141 заболевших коронавирусом в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки зарегистрирован 141 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
В разрезе регионов:
в городе Нур-Султан – 9,
в городе Алматы – 55,
в городе Шымкент – 3,
в Акмолинской области –4,
в Актюбинской области – 0,
в Алматинской области – 4,
в Атырауской области – 0,
в ВКО – 10,
в Жамбылской области – 1,
в ЗКО – 6,
в Карагандинской области – 6,
в Костанайской области – 11,
в Кызылординской области – 0,
в Мангистауской области – 2,
в Павлодарской области – 6,
в СКО – 24,
в Туркестанской области – 0.
Всего в стране подтверждено 1 303 848 случаев. ⠀