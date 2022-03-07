За сутки выявлены 141 заболевших коронавирусом в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки зарегистрирован 141 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В разрезе регионов:

в городе Нур-Султан – 9,

в городе Алматы – 55,

в городе Шымкент – 3,

в Акмолинской области –4,

в Актюбинской области – 0,

в Алматинской области – 4,

в Атырауской области – 0,

в ВКО – 10,

в Жамбылской области – 1,

в ЗКО – 6,

в Карагандинской области – 6,

в Костанайской области – 11,

в Кызылординской области – 0,

в Мангистауской области – 2,

в Павлодарской области – 6,

в СКО – 24,

в Туркестанской области – 0.

Всего в стране подтверждено 1 303 848 случаев. ⠀