За сутки выявлено 220 заболевших коронавирусом в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 220 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В разрезе регионов:

в городе Нур-Султан – 18,

в городе Алматы – 66,

в городе Шымкент – 4,

в Акмолинской области –7,

в Актюбинской области – 3,

в Алматинской области – 11,

в Атырауской области – 0,

в ВКО – 10,

в Жамбылской области – 5,

в ЗКО – 5,

в Карагандинской области – 6,

в Костанайской области – 31,

в Кызылординской области – 0,

в Мангистауской области – 2,

в Павлодарской области – 12,

в СКО – 37,

в Туркестанской области – 3.

Всего в стране подтверждено 1 303 536 случая.