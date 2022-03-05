08:02, 05 Март 2022 | GMT +6
За сутки выявлено 220 заболевших коронавирусом в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 220 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
В разрезе регионов:
в городе Нур-Султан – 18,
в городе Алматы – 66,
в городе Шымкент – 4,
в Акмолинской области –7,
в Актюбинской области – 3,
в Алматинской области – 11,
в Атырауской области – 0,
в ВКО – 10,
в Жамбылской области – 5,
в ЗКО – 5,
в Карагандинской области – 6,
в Костанайской области – 31,
в Кызылординской области – 0,
в Мангистауской области – 2,
в Павлодарской области – 12,
в СКО – 37,
в Туркестанской области – 3.
Всего в стране подтверждено 1 303 536 случая.