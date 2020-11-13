За сутки в столице зарегистрировано 136 ДТП

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Департамент полиции города Нур-Султана призывает водителей в связи с неблагоприятными погодными условиями воздержатся от поездок по автодорогам, следить за сообщениями о погоде и состоянии трасс. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

«Необходимо заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать заторовых ситуаций, а также соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию. Наиболее опасными для водителей являются первый снег, который способствуют увеличению тормозного пути транспортных средств. В связи с этим просим принять меры во избежание столкновения и не выезжать в дорогу на летней резине», - отметили заместитель начальника управления административной полиции ДП г.Нур-Султана Сымбат Шокытаев.

По его информации, в течение дня зарегистрировано 136 происшествий на территории города, что составило рост ДТП на 45 %.

В связи с ухудшением погодных условий, полицейские строевых подразделений в течение суток работают в усиленном режиме. Личный состав занимается сопровождением специализированной техники для производства механизированной уборки улиц города. Автовладельцам попавшим в снежный плен, оказывается максимальная помощь.