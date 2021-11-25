За сутки в столице Казахстана выпала месячная норма осадков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице за сутки выпала месячная норма осадков. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет

«За день 24 и ночь на 25 ноября в Нур-Султане выпало 25 мм осадков. Высота снега составила 28 см. Норма осадков за ноябрь по столице - 28 мм, получается за сутки на главный город страны выпала месячная норма осадков и снег еще идет. По прогнозу гидрометцентра, осадки прекратятся к 16:00.

За ноябрь с 1 по 25 число на столицу уже выпало 45,1 мм осадков. Норма превышена в два раза, а ноябрь еще не закончился», - сообщили в Казгидромете.