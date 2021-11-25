+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -9 °С
Алматы: 7 °С
USD 432.15 EUR 486.56
RUB 5.77 CNY 67.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

За сутки в столице Казахстана выпала месячная норма осадков

25 Ноября 2021 11:21
Поделиться:
За сутки в столице Казахстана выпала месячная норма осадков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице за сутки выпала месячная норма осадков. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет

Новости по теме
В столице из-за непогоды занятия для школьников второй смены перевели в онлайн
Водителей и пешеходов в Нур-Султане призвали быть внимательными на дорогах 12 авиарейсов на вылет задержали из-за непогоды в Нур-Султане 107 дорожно-транспортных происшествий за сутки совершено в Нур-Султане

«За день 24 и ночь на 25 ноября в Нур-Султане выпало 25 мм осадков. Высота снега составила 28 см. Норма осадков за ноябрь по столице - 28 мм, получается за сутки на главный город страны выпала месячная норма осадков и снег еще идет. По прогнозу гидрометцентра, осадки прекратятся к 16:00.

За ноябрь с 1 по 25 число на столицу уже выпало 45,1 мм осадков. Норма превышена в два раза, а ноябрь еще не закончился», - сообщили в Казгидромете.


Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #Казгидромет   #Погода  
Поделиться:
Новости по теме
В столице из-за непогоды занятия для школьников второй смены перевели в онлайн
Водителей и пешеходов в Нур-Султане призвали быть внимательными на дорогах
12 авиарейсов на вылет задержали из-за непогоды в Нур-Султане
107 дорожно-транспортных происшествий за сутки совершено в Нур-Султане
Популярное
1 Президент Казахстана подписал закон о перераспределении полномочий между уровнями госуправления
2 Лошадь стоимостью семь тысяч долларов застрелил скотокрад в ВКО
3 Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и еще 10 регионах
4 Пять девушек предоставляли интимные услуги в гостинице Павлодара
5 21 аким наказан за плохое содержание дорог в Павлодарской области
6 Восемь женщин задержали за оказание интимных услуг в саунах и гостиницах Актобе
Читайте также
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в четырех городах Казахстана
Какие проекты по цифровизации образования рассмотрены в Нур-Султане
Президент Казахстана подписал закон о перераспределении полномочий между уровнями госуправления
Лошадь стоимостью семь тысяч долларов застрелил скотокрад в ВКО
Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и еще 10 регионах
Пять девушек предоставляли интимные услуги в гостинице Павлодара
21 аким наказан за плохое содержание дорог в Павлодарской области
Восемь женщин задержали за оказание интимных услуг в саунах и гостиницах Актобе
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив