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За сутки в столице Казахстана выпала месячная норма осадков
25 Ноября 2021 11:21
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице за сутки выпала месячная норма осадков. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет
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«За день 24 и ночь на 25 ноября в Нур-Султане выпало 25 мм осадков. Высота снега составила 28 см. Норма осадков за ноябрь по столице - 28 мм, получается за сутки на главный город страны выпала месячная норма осадков и снег еще идет. По прогнозу гидрометцентра, осадки прекратятся к 16:00.
За ноябрь с 1 по 25 число на столицу уже выпало 45,1 мм осадков. Норма превышена в два раза, а ноябрь еще не закончился», - сообщили в Казгидромете.
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