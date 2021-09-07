НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За сутки в столице двое детей выпали из окон многоэтажек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султана.

5 сентября текущего года в 13.20 часов двухлетний ребенок, находясь дома на кухне, игрался на столе, после чего перелез на подоконник. Мать в это время была в той же комнате. Со слов женщины, она пыталась ребенка поймать, но не успела. Он облокотился всем весом на москитную сетку и сорвался вниз с окна 3-го этажа. Ребенок с различными травмами доставлен в больницу.

В этот же день, в 15.30 часов, 4-летний несовершеннолетний вместе с матерью находились дома у родственников по ул. Рыскулбекова. Мальчик ушел играть в спальную комнату, где окно осталось открытым. Предположительно, опираясь на край кровати, он забрался на подоконник и, облокотившись на москитную сетку, выпал с 6-го этажа. Позже, начав искать сына по комнатам, мать, увидев открытое окно, обнаружила сына, лежащего на земле. Ребенка доставили в реанимационное отделение, однако спасти его не удалось.

Как отметили в полиции, с начала года в столице тридцать один ребенок выпали из окон многоэтажек, погибло четверо детей.

Полицейские убедительно рекомендуют взрослым соблюдать основные правила безопасности. Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте детям играть возле открытых окон. Помните, что антимоскитные сетки создают иллюзию защиты, провоцируя ребенка облокачиваться на нее, снимайте оконные ручки или используйте ручки со специальным замком, установите фиксаторы и блокираторы окон.