Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Здравоохранение

За сутки в Шымкенте зарегистрировано 102 случая заражения КВИ

15 Мая 2021, 11:00
За сутки в Шымкенте зарегистрировано 102 случая заражения КВИ

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – На 14 мая в Шымкенте зарегистрировано 102 случая заражения КВИ (симптомные – 67, бессимптомные – 35). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города Шымкента.

Из них 29 человек госпитализированы в инфекционный стационар, 73 человека взяты на домашний карантин.

На сегодняшний день в специализированных инфекционных стационарах имеется всего 1 406 коек, наполняемость коек составляет 46%, свободны 756 коек. В инфекционном стационаре города на лечении находятся 650 больных (КВИ – 320, пневмония – 325, ОРВИ – 5), в реанимационном отделении – 41 (9 ИВЛ, 32 – НИВЛ). Проведены лабораторные исследования (ПЦР) – 401 005, 2 708 в сутки.

За сутки в городе вакцинировано 4 269 человек (I компонент – 2 566, II компонент – 1 703). Всего с начала прививочной кампании вакцинировано 159 703 человека. Из них 64 124 человека получили два компонента вакцины.


Шымкент   Вакцинация  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз
Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз
Отсутствие межотраслевого взаимодействия не позволяет активно производить радиофармпрепараты - сенатор
Отсутствие межотраслевого взаимодействия не позволяет активно производить радиофармпрепараты - сенатор
Ежегодно в результате промышленного травматизма умирает около 200 человек - Алтай Кульгинов
Ежегодно в результате промышленного травматизма умирает около 200 человек - Алтай Кульгинов
Елена Рыбакина вошла в список Forbes
Елена Рыбакина вошла в список Forbes
Утвердить тарифы по способам полива для субъектов АПК предлагают в Минсельхозе
Утвердить тарифы по способам полива для субъектов АПК предлагают в Минсельхозе