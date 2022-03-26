За сутки в РК зарегистрировано 34 случая заболевания коронавирусом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 34 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Сoronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 2

город Алматы - 11

Акмолинская область - 1

Алматинская область - 2

Восточно-Казахстанская область - 7

Карагандинская область - 5

Костанайская область - 2

Павлодарская область - 3

Северо-Казахстанская область - 1

Всего в стране выявлено 1305017 заболевших.









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