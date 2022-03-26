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    08:02, 26 Март 2022 | GMT +6

    За сутки в РК зарегистрировано 34 случая заболевания коронавирусом

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 34 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Сoronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 2

    город Алматы - 11

    Акмолинская область - 1

    Алматинская область - 2

    Восточно-Казахстанская область - 7

    Карагандинская область - 5

    Костанайская область - 2

    Павлодарская область - 3

    Северо-Казахстанская область - 1

    Всего в стране выявлено 1305017 заболевших.





    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Минздрав РК
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