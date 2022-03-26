08:02, 26 Март 2022 | GMT +6
За сутки в РК зарегистрировано 34 случая заболевания коронавирусом
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 34 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Сoronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 2
город Алматы - 11
Акмолинская область - 1
Алматинская область - 2
Восточно-Казахстанская область - 7
Карагандинская область - 5
Костанайская область - 2
Павлодарская область - 3
Северо-Казахстанская область - 1
Всего в стране выявлено 1305017 заболевших.
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