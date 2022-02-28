За сутки в Казахстане зарегистрировано 263 заболевших коронавирусом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 263 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В разрезе регионов:

в городе Нур-Султан – 16,

в городе Алматы – 95,

в городе Шымкент – 2,

в Акмолинской области –10,

в Актюбинской области – 0,

в Алматинской области – 11,

в Атырауской области – 0,

в ВКО – 16,

в Жамбылской области – 3,

в ЗКО – 7,

в Карагандинской области – 20,

в Костанайской области – 29,

в Кызылординской области – 0,

в Мангистауской области – 0,

в Павлодарской области – 23,

в СКО – 29,

в Туркестанской области – 2.

Всего в стране подтверждено 1 302 322 случая.