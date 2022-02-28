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За сутки в Казахстане зарегистрировано 263 заболевших коронавирусом
28 Февраля 2022 08:01
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 263 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
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В разрезе регионов:
в городе Нур-Султан – 16,
в городе Алматы – 95,
в городе Шымкент – 2,
в Акмолинской области –10,
в Актюбинской области – 0,
в Алматинской области – 11,
в Атырауской области – 0,
в ВКО – 16,
в Жамбылской области – 3,
в ЗКО – 7,
в Карагандинской области – 20,
в Костанайской области – 29,
в Кызылординской области – 0,
в Мангистауской области – 0,
в Павлодарской области – 23,
в СКО – 29,
в Туркестанской области – 2.
Всего в стране подтверждено 1 302 322 случая.
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