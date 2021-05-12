08:00, 12 Май 2021 | GMT +6
За сутки в Казахстане зарегистрировано 1811 новых случаев заболевания коронавирусом
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 1811 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
Всего в стране подтвержден 348 308 случаев, из них:
в городе Нур-Султан – 310,
в городе Алматы – 391,
в городе Шымкенте – 69,
в Акмолинской области – 92,
в Актюбинской области – 50,
в Алматинской области – 162,
в Атырауской области – 70,
в ВКО – 91,
в Жамбылской области – 36,
в ЗКО – 94,
в Карагандинской области – 200,
в Костанайской области – 25,
в Кызылординской области – 28,
в Мангистауской области – 41,
в Павлодарской области –111,
в СКО – 15,
в Туркестанской области – 26.