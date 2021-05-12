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    08:00, 12 Май 2021 | GMT +6

    За сутки в Казахстане зарегистрировано 1811 новых случаев заболевания коронавирусом

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 1811 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    Всего в стране подтвержден 348 308 случаев, из них:

    в городе Нур-Султан – 310,

    в городе Алматы – 391,

    в городе Шымкенте – 69,

    в Акмолинской области – 92,

    в Актюбинской области – 50,

    в Алматинской области – 162,

    в Атырауской области – 70,

    в ВКО – 91,

    в Жамбылской области – 36,

    в ЗКО – 94,

    в Карагандинской области – 200,

    в Костанайской области – 25,

    в Кызылординской области – 28,

    в Мангистауской области – 41,

    в Павлодарской области –111,

    в СКО – 15,

    в Туркестанской области – 26.


    Теги:
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