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За сутки в Казахстане выявлены 89 заболевших коронавирусом

4 Сентября 2020 08:00
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За сутки в Казахстане выявлены 89 заболевших коронавирусом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 23:59 час. 3 сентября в Казахстане выявлены 89 заболевших коронавирусом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 89 заболевших коронавирусной инфекцией.

Из них 21 без клинических проявлений.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные)

город Нур-Султан - 13 / 0

город Алматы - 10 / 2

Акмолинская область - 5 / 2

Алматинская область - 2 / 1

Атырауская область - 9 / 4

Восточно-Казахстанская область - 16 / 2

Жамбылская область - 4 / 2

Западно-Казахстанская область - 2 / 0

Карагандинская область - 8 / 3

Костанайская область - 3 / 0

Павлодарская область - 4 / 1

Северо-Казахстанская область - 7 / 1

Туркестанская область - 6 / 3

Всего в стране выявлен 106121 заболевший.



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#Здравоохранение   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
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