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За сутки в Казахстане выявлены 89 заболевших коронавирусом
4 Сентября 2020 08:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 23:59 час. 3 сентября в Казахстане выявлены 89 заболевших коронавирусом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 89 заболевших коронавирусной инфекцией.
Из них 21 без клинических проявлений.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные)
город Нур-Султан - 13 / 0
город Алматы - 10 / 2
Акмолинская область - 5 / 2
Алматинская область - 2 / 1
Атырауская область - 9 / 4
Восточно-Казахстанская область - 16 / 2
Жамбылская область - 4 / 2
Западно-Казахстанская область - 2 / 0
Карагандинская область - 8 / 3
Костанайская область - 3 / 0
Павлодарская область - 4 / 1
Северо-Казахстанская область - 7 / 1
Туркестанская область - 6 / 3
Всего в стране выявлен 106121 заболевший.
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