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За сутки в Казахстане выявлены 704 заболевших коронавирусом

8 Декабря 2021 08:00
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За сутки в Казахстане выявлены 704 заболевших коронавирусом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 704 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 122,

город Алматы - 54,

город Шымкент - 4,

Акмолинская область - 62,

Актюбинская область - 2,

Алматинская область - 19,

Атырауская область - 15,

Восточно-Казахстанская область - 33,

Жамбылская область - 7,

Западно-Казахстанская область - 18,

Карагандинская область - 129,

Костанайская область - 68,

Кызылординская область - 7,

Мангистауская область - 4,

Павлодарская область - 78,

Северо-Казахстанская область - 77,

Туркестанская область - 5.

Всего в стране выявлен 977031 заболевший.


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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Мухамедиярова Жанара
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