За сутки в Казахстане выявлены 6452 заболевших коронавирусом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 6452 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 617,

город Алматы - 1561,

город Шымкент - 275,

Акмолинская область - 261,

Актюбинская область - 452,

Алматинская область - 390,

Атырауская область - 317,

Восточно-Казахстанская область - 172,

Жамбылская область - 187,

Западно-Казахстанская область - 130,

Карагандинская область - 832,

Костанайская область - 262,

Кызылординская область - 206,

Мангистауская область - 200,

Павлодарская область - 342,

Северо-Казахстанская область - 169,

Туркестанская область - 79.

Всего в стране выявлен 767 701 заболевший.



