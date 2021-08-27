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За сутки в Казахстане выявлены 6452 заболевших коронавирусом
27 Августа 2021 08:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 6452 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 617,
город Алматы - 1561,
город Шымкент - 275,
Акмолинская область - 261,
Актюбинская область - 452,
Алматинская область - 390,
Атырауская область - 317,
Восточно-Казахстанская область - 172,
Жамбылская область - 187,
Западно-Казахстанская область - 130,
Карагандинская область - 832,
Костанайская область - 262,
Кызылординская область - 206,
Мангистауская область - 200,
Павлодарская область - 342,
Северо-Казахстанская область - 169,
Туркестанская область - 79.
Всего в стране выявлен 767 701 заболевший.
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