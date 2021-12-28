За сутки в Казахстане выявлены 354 заболевших коронавирусом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 354 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 76

город Алматы - 49

город Шымкент - 7

Акмолинская область - 46

Актюбинская область - 1

Алматинская область - 8

Атырауская область - 3

Восточно-Казахстанская область - 17

Жамбылская область - 2

Западно-Казахстанская область - 2

Карагандинская область - 65

Костанайская область - 7

Кызылординская область - 1

Мангистауская область - 2

Павлодарская область - 37

Северо-Казахстанская область - 30

Туркестанская область - 1

Всего в стране выявлены 986553 заболевших.