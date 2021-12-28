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За сутки в Казахстане выявлены 354 заболевших коронавирусом
28 Декабря 2021 08:05
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 354 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 76
город Алматы - 49
город Шымкент - 7
Акмолинская область - 46
Актюбинская область - 1
Алматинская область - 8
Атырауская область - 3
Восточно-Казахстанская область - 17
Жамбылская область - 2
Западно-Казахстанская область - 2
Карагандинская область - 65
Костанайская область - 7
Кызылординская область - 1
Мангистауская область - 2
Павлодарская область - 37
Северо-Казахстанская область - 30
Туркестанская область - 1
Всего в стране выявлены 986553 заболевших.
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