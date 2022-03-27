08:01, 27 Март 2022 | GMT +6
За сутки в Казахстане выявлены 23 заболевших коронавирусом
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 23 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Сoronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 1
город Алматы - 10
Акмолинская область - 1
Восточно-Казахстанская область - 4
Западно-Казахстанская область - 1
Карагандинская область - 1
Костанайская область - 2
Северо-Казахстанская область - 3
Всего в стране выявлено 1305040 заболевших.