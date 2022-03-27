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    08:01, 27 Март 2022 | GMT +6

    За сутки в Казахстане выявлены 23 заболевших коронавирусом

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 23 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Сoronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 1

    город Алматы - 10

    Акмолинская область - 1

    Восточно-Казахстанская область - 4

    Западно-Казахстанская область - 1

    Карагандинская область - 1

    Костанайская область - 2

    Северо-Казахстанская область - 3

    Всего в стране выявлено 1305040 заболевших.




    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
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