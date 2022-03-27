За сутки в Казахстане выявлены 23 заболевших коронавирусом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 23 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Сoronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 1

город Алматы - 10

Акмолинская область - 1

Восточно-Казахстанская область - 4

Западно-Казахстанская область - 1

Карагандинская область - 1

Костанайская область - 2

Северо-Казахстанская область - 3

Всего в стране выявлено 1305040 заболевших.







