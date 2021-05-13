За сутки в Казахстане выявлены 2283 заболевших коронавирусом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2283 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 389,

город Алматы - 597,

город Шымкент - 82,

Акмолинская область - 104,

Актюбинская область - 87,

Алматинская область - 216,

Атырауская область - 75,

Восточно-Казахстанская область - 87,

Жамбылская область - 37,

Западно-Казахстанская область - 97,

Карагандинская область - 250,

Костанайская область - 26,

Кызылординская область - 30,

Мангыстауская область - 37,

Павлодарская область - 109,

Северо-Казахстанская область - 35,

Туркестанская область - 25.

Всего в стране выявлен 350 591 заболевший.



