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За сутки в Казахстане выявлены 2004 заболевших коронавирусом
8 Февраля 2022 08:02
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2004 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал coronavirus2020_kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 186
город Алматы - 445
город Шымкент - 23
Акмолинская область - 118
Актюбинская область - 32
Алматинская область - 127
Атырауская область - 23
Восточно-Казахстанская область - 103
Жамбылская область - 13
Западно-Казахстанская область - 43
Карагандинская область - 209
Костанайская область - 175
Кызылординская область - 9
Мангистауская область - 15
Павлодарская область - 250
Северо-Казахстанская область - 231
Туркестанская область - 2
Всего в стране выявлено 1 276 611 заболевших.
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