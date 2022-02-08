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За сутки в Казахстане выявлены 2004 заболевших коронавирусом

8 Февраля 2022 08:02
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За сутки в Казахстане выявлены 2004 заболевших коронавирусом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2004 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал coronavirus2020_kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 186

город Алматы - 445

город Шымкент - 23

Акмолинская область - 118

Актюбинская область - 32

Алматинская область - 127

Атырауская область - 23

Восточно-Казахстанская область - 103

Жамбылская область - 13

Западно-Казахстанская область - 43

Карагандинская область - 209

Костанайская область - 175

Кызылординская область - 9

Мангистауская область - 15

Павлодарская область - 250

Северо-Казахстанская область - 231

Туркестанская область - 2

Всего в стране выявлено 1 276 611 заболевших.



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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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