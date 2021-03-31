РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:00, 31 Март 2021 | GMT +6

    За сутки в Казахстане выявлены 1663 заболевших коронавирусом

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1663 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 356,

    город Алматы - 526,

    город Шымкент - 47,

    Акмолинская область - 38,

    Актюбинская область - 82,

    Алматинская область - 191,

    Атырауская область - 75,

    Восточно-Казахстанская область - 24,

    Жамбылская область - 24,

    Западно-Казахстанская область - 96,

    Карагандинская область - 93,

    Костанайская область - 37,

    Кызылординская область - 13,

    Мангистауская область - 13,

    Павлодарская область - 20,

    Северо-Казахстанская область - 21,

    Туркестанская область - 7.

    Всего в стране выявлен 244 981 заболевший.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная
    Сейчас читают
    04:04, 03 Октябрь 2023
    Бизнес-империя Трампа под ударом: в Нью-Йорке начался процесс о мошенничестве семьи экс-президента США
    03:00, 03 Октябрь 2023
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    02:22, 03 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!