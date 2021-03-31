08:00, 31 Март 2021 | GMT +6
За сутки в Казахстане выявлены 1663 заболевших коронавирусом
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1663 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 356,
город Алматы - 526,
город Шымкент - 47,
Акмолинская область - 38,
Актюбинская область - 82,
Алматинская область - 191,
Атырауская область - 75,
Восточно-Казахстанская область - 24,
Жамбылская область - 24,
Западно-Казахстанская область - 96,
Карагандинская область - 93,
Костанайская область - 37,
Кызылординская область - 13,
Мангистауская область - 13,
Павлодарская область - 20,
Северо-Казахстанская область - 21,
Туркестанская область - 7.
Всего в стране выявлен 244 981 заболевший.